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16:18, 21 ноября 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в двух странах

NF Group: россияне резко заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре

Фото: Datingjungle / Shutterstock / Fotodom

В 2023 году россияне бросились скупать недвижимость в Венгрии и на Кипре — с Турции и ОАЭ спрос сместился в сторону этих двух стран. Такие данные приводят аналитики NF Group, пишет РИА Новости.

Среди наиболее популярных у российских покупателей жилья государств специалисты также назвали Индонезию и Грецию. В основном жилье в перечисленных странах приобретают ради получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства (61 процент заявок). Около 20 процентов россиян инвестируют в иностранную недвижимость, 17 процентов покупают ее для собственного проживания, а 2 процента совмещают обе цели.

Эксперты считают, что смещению интереса в сторону Венгрии и Кипра способствовали международные события. Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина пояснила, что спрос на недвижимость в Турции значительно упал после разрушительного землетрясения, а число запросов о покупке жилья в ОАЭ сильно снизилось в жаркий летний сезон.

Венгрия привлекает россиян самыми низкими ценами вхождения в рынок — порог входа по инвестициям держится на уровне 215 тысяч евро на семью. Кроме того, в этой стране нет требований по части проживания, а также можно получить свободное передвижение по странам Шенгенского соглашения и разблокировку банковских счетов в Евросоюзе.

При этом Кипр стабильно востребован у покупателей жилья из России. Причиной дополнительного скачка интереса, по словам Лариной, связан с ожиданиями, что эта республика войдет в Шенгенское соглашение.

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      Нина Ташевская
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