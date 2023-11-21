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11:57, 21 ноября 2023Бывший СССР

В России раскрыли отношение к потенциальному «Майдану-3» на Украине

Депутат Журова назвала новый «Майдан-3» на Украине невыгодным для России
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Потенциальный «Майдан-3» на Украине крайне невыгоден для России, поскольку в этом событии сразу заподозрят российское руководство. Страна выступает за смену власти цивилизованным и законным путем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Для нас прошлый "майдан" был все-таки событием из вне, это созданная ситуация, которую сами граждане, может, и не хотели. Изменения в стране должны происходить цивилизованным путем, за счет выборов. Если люди захотят сместить [президента Украины Воадимира] Зеленского, они должны делать это законным путем. Конечно, настоящую статистику, аналитику [общественного мнения] нам не покажут, мы не можем это анализировать», — уточнила Журова.

Она также заявила, что Россия не заинтересована в «майдане» на Украине и допустила, что его могут хотеть только те, у кого Зеленский «все время просит денег».

«Мы придерживаемся того, что такие вещи должны происходить цивилизованно, в рамках закона. Рада, насколько я помню, приняла закон об импичменте. То есть, Зеленского могут отправить в отставку, но должно быть доказанное преступление. Это маловероятно, конечно. В любом случае, я за цивилизованный подход. Если опять произойдет "майдан", снова будут искать привязки к нам, а мифов о нас и так хватает, еще один не нужен. Так что нам "майдан" точно невыгоден», — подчеркнула политик.

Ранее Зеленский заявил, что операция по смене главы государства «Майдан-3» должна быть выполнена до конца года. По его словам, спецслужбы РФ занимаются подготовкой операции.

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