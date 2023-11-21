Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:23, 21 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о большой ошибке военных

Президент Украины Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Daina Le Lardic / EU 2023 / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заниматься политикой для военных является большой ошибкой. Об этом он высказался в интервью газете The Sun.

Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой, поскольку они начинают уделять больше внимания карьере в другой сфере, а не прямым обязанностям.

«Если военный решил заниматься политикой, и тут он в своем праве, то пусть от так и делает, но тогда он не может заниматься войной. Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку», — объяснил он свою позицию.

По мнению украинского лидера, военные стали активно заниматься политикой после «майдана» 2014 года, поскольку «они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров назвал организаторов и цель Евромайдана. По его мнению, США совершили переворот для ослабления России. Азаров добавил, что Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина обеспокоена» Секретарь СНБО Данилов признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией

      Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией

      Искусственный интеллект выявил эффективные препараты против рака

      Президент Аргентины рассказал о сексе втроем и одном семяизвержении в три месяца

      В ЛНР рассказали об обмане украинцев на Майдане

      Дизайн московской квартиры за 600 тысяч рублей в месяц развеселил россиян

      Зеленский рассказал о большой ошибке военных

      Экс-премьер Украины назвал организаторов и цель Евромайдана

      Госдеп ввел санкции против двух российских военных

      58-летняя популярная актриса поделилась откровенным видео из душа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости