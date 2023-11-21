Зеленский рассказал о большой ошибке военных

Президент Украины Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заниматься политикой для военных является большой ошибкой. Об этом он высказался в интервью газете The Sun.

Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой, поскольку они начинают уделять больше внимания карьере в другой сфере, а не прямым обязанностям.

«Если военный решил заниматься политикой, и тут он в своем праве, то пусть от так и делает, но тогда он не может заниматься войной. Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку», — объяснил он свою позицию.

По мнению украинского лидера, военные стали активно заниматься политикой после «майдана» 2014 года, поскольку «они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены».

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров назвал организаторов и цель Евромайдана. По его мнению, США совершили переворот для ослабления России. Азаров добавил, что Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом.