Экс-премьер Украины Азаров: США совершили Евромайдан для ослабления России

Бывший украинский премьер Николай Азаров рассказал, кем и для чего были организованы массовые акции протеста в Киеве в 2013 году. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Азаров назвал организаторов и цель Евромайдана и подчеркнул, что США совершили переворот для ослабления России. По его мнению, Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом.

«И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали», — отметил экс-премьер Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может готовиться новый «майдан» с целью смещения главы республики. По его словам, операцию «Майдан-3» разрабатывает Россия с целью осуществления госпереворота.