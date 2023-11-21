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03:38, 21 ноября 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал организаторов и цель Евромайдана

Экс-премьер Украины Азаров: США совершили Евромайдан для ослабления России
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший украинский премьер Николай Азаров рассказал, кем и для чего были организованы массовые акции протеста в Киеве в 2013 году. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Азаров назвал организаторов и цель Евромайдана и подчеркнул, что США совершили переворот для ослабления России. По его мнению, Вашингтон абсолютно не интересовался Киевом.

«И вот десять лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали», — отметил экс-премьер Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может готовиться новый «майдан» с целью смещения главы республики. По его словам, операцию «Майдан-3» разрабатывает Россия с целью осуществления госпереворота.

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