Названы три недооцененные эрогенные зоны для умопомрачительного секса

Чтобы разнообразить предварительные ласки, стоит вспомнить о некоторых эрогенных зонах, которые часто остаются без внимания, считает сексолог Эмили Морс. Три недооцененных области на теле, стимуляция которых поможет сделать секс умопомрачительным, она назвала изданию Daily Star.

По словам Морс, нужно попробовать простимулировать зоны под коленками, подъем стопы, а также бока избранника. «Точное знание, что заводит партнера и вас, помогает лучше планировать свидания, лучше заниматься сексом, проще возбуждаться», — заявила она.

Подписчики сексолога согласились с ее советами. «Точно. Бока», «Не забудьте еще поцеловать тазовые кости, раз уж вы все равно там», «Исследование недооцененных эрогенных зоны вроде обратной стороны коленки может радикально изменить ваши предварительные ласки, превратить работу с чувственностью в полное наслаждений путешествие», — согласились они в комментариях.

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