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13:37, 21 ноября 2023Забота о себе

Названы вредящие щитовидной железе привычки

Эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что курение вредит щитовидной железе

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Курение повышает риск развития эндемического зоба, диффузного токсического зоба и других заболеваний, предупредила эндокринолог Оксана Михалева. Эту и другие привычки, вредящие щитовидной железе, врач назвала в комментарии для издания «Газета.Ru».

Михалева объяснила, что эндемический зоб развивается при дефиците йода, причем курение многократно увеличивает риск образования зоба. Это происходит из-за того, что в табаке содержатся вещества, блокирующие поступление йода в орган, уточнила эндокринолог.

Диффузный токсический зоб и эндокринная офтальмопатия развиваются из-за генетической предрасположенности. И одним из провоцирующих факторов этих хронических заболеваний является курение. У курящих людей «спящие» гены могут включиться и дать старт болезни

Оксана Михалеваэндокринолог
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Бесконтрольный прием БАДов с йодом тоже опасен для щитовидной железы, продолжила врач. По ее словам, без вреда для здоровья можно принимать дозу йода не более 500 микрограммов в сутки, в то время как физиологическая потребность в йоде составляет всего 150 микрограммов.

Состав БАДов не проверяют, часто они содержат большие дозы йода. Из-за этого могут развиться аутоиммунный тиреоидит, болезни Грейвса, деструктивный тиреоидит с быстрым разрушением клеток щитовидной железы

Оксана Михалеваэндокринолог

Третьей вредящей щитовидной железе привычкой Михалева назвала чрезмерное употребление сои (тофу, супов мисо, соевого молока). Обычно, по словам эндокринолога, такого питания придерживаются вегетарианцы, компенсирующие недостаток животного белка. Однако соевые бобы содержат изофлавоноиды, которые снижают активность ферментов в щитовидной железе, что повышает риск развития проблем с этим органом, подытожила врач.

Ранее Оксана Михалева рассказала, как не набрать лишние килограммы в осенне-зимний период. По ее словам, не нужно заедать сезонную депрессию и апатию высококалорийной пищей.

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      Алиса Дмитриева
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