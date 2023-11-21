Расправившийся с сотрудницей Роспотребнадзора грабитель пойдет под суд

СКР: сотрудница Роспотребнадзора стала жертвой убийства из-за опрятной одежды

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего судимого уроженца Республики Дагестан, совершившего разбойное нападение на женщину, которое закончилось для нее летально. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Жертвой преступления стала сотрудница Роспотребнадзора, возвращавшаяся домой с работы. В ходе допроса мужчина признал свою вину. По его словам, он жил в Москве без регистрации, не имея постоянного источника дохода, поэтому он решил пойти на ограбление. Обвиняемый выбрал жертву из-за опрятной одежды, посчитав, что внешний вид женщины свидетельствует о наличии у нее ценностей и денег.

Дел направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.