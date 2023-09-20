Россиянина арестовали после лишения жизни чиновницы столичного Роспотребнадзора

Суд в Москве арестовал подозреваемого в лишении жизни чиновницы Роспотребнадзора

Уголовника задержали после убийства чиновницы Роспотребнадзора в Москве

Начало событий в новости Уголовника задержали после убийства чиновницы Роспотребнадзора в Москве

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу Рустама Батырбекова, подозреваемого в лишении жизни сотрудницы столичного управления Роспотребнадзора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В зале суда подсудимый полностью признал вину. Он пробудет под арестом до 18 ноября.

18 сентября в парке на западе Москвы уроженец Республики Дагестан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал сзади на ранее незнакомую ему чиновницу Роспотребнадзора и оттащил ее в кусты. Там он несколько раз ударил женщину по лицу и задушил.

Московские следователи задержали подозреваемого на следующий день. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

