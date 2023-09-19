Уголовника задержали после убийства чиновницы Роспотребнадзора в Москве

СКР задержал подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора в Москве

Московские следователи задержали 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой было найдено в кустах на западе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее судимый подозреваемый признал свою вину в преступлении. В ведомстве предоставили оперативное видео с задержанным.

На кадрах видно, как силовики ведут мужчину в наручниках.

51-летнюю начальницу отдела госслужбы и кадров московского управления Роспотребнадзора нашел собачник в кустах на Молдавской улице. Она скончалась от сильного удара по голове, сообщает Telegram-канал Mash. На теле также имеются следы удушения и перелома костей.

Уроженец Махачкалы напал на нее утром 18 сентября, когда она шла на работу. В качестве причины убийства он назвал внезапно возникшую неприязнь к незнакомой женщине. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян. Известно, что он уголовник, отсидевший срок за изнасилование. Его выследили по камерам видеонаблюдения.

Следствие решает вопрос об аресте мужчины.