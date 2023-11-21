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21:05, 21 ноября 2023Россия

Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

Путин: на фестивале молодежи люди смогут узнать Россию такой, какая она есть

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил, что фестивале молодежи люди смогут узнать Россию такой, какая она есть. Обращение главы государства в честь 100-дневного отсчета до старта фестиваля опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал молодежь будущим страны, которая ради блага России готова «решать самые сложные задачи, покорять любые вершины».

По его словам, на участие в мероприятии уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи на федеральной территории «Сириус» в начале марте 2024 года.

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      Марина Совина
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