Путин рассказал о злонамеренном использовании Западом прав человека

Путин: Запад пытается использовать права человека для разрушения суверенитета

Запад пытается использовать права человека для разрушения суверенитета государств. О таком злонамеренном использовании этой доктрины заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Также российский лидер отметил, что международные институты, занимающиеся правами человека, показали свою ангажированность в ходе конфликта в Донбассе.

«Международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, — СПЧ ООН, Совет Европы и другие — продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — заявил Владимир Путин.

Ранее политолог Александр Рудаков заявил, что президент России Владимир Путин поддерживает в России развитие правозащитной системы.