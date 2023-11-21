Россиянин сообщил о минировании гостиницы ради встречи с понравившейся девушкой

Жителя Владимира осудят за лжеминирование гостиницы ради встречи с девушкой

Во Владимире мужчина сообщил о якобы готовящемся взрыве в гостинице, чтобы встретиться с понравившейся ему девушкой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Владимирской области.

По данным ведомства, все произошло утром 18 июня. Подозреваемый вместе со своими столичными знакомыми находился в одном из кафе Владимира, где распивал спиртные напитки. В какой-то момент мужчины рассказали товарищу, что вместе с ними из Москвы приехала девушка, которая предпочла остаться в гостинице и пораньше лечь спать. Посмотрев фотографии москвички, обвиняемый захотел встретиться с ней, позвонил в гостиницу со своего мобильного телефона и сообщил о якобы готовящемся взрыве.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов взрывных устройств не обнаружили, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о лжеминировании.