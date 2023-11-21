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10:05, 21 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин уснул в украденной машине и был задержан полицией

В Москве полицейские задержали спящего рецидивиста в салоне украденного авто

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Столичные полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже автомобиля. Он уснул в салоне похищенного транспортного средства. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По данным ведомства, все произошло накануне на улице Колпакова в Мытищах. Собственник припарковал свою машину около магазина и случайно оставил ключи внутри. Злоумышленник воспользовался ситуацией, сел в автомобиль и уехал на нем в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов смогли отследить его передвижения и задержали подозреваемого, пока тот спал в салоне похищенной машины.

В отношении 39-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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