Россиянин уснул в украденной машине и был задержан полицией

В Москве полицейские задержали спящего рецидивиста в салоне украденного авто

Столичные полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже автомобиля. Он уснул в салоне похищенного транспортного средства. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По данным ведомства, все произошло накануне на улице Колпакова в Мытищах. Собственник припарковал свою машину около магазина и случайно оставил ключи внутри. Злоумышленник воспользовался ситуацией, сел в автомобиль и уехал на нем в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов смогли отследить его передвижения и задержали подозреваемого, пока тот спал в салоне похищенной машины.

В отношении 39-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.