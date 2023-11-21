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09:31, 21 ноября 2023Экономика

Зарубежные издательства начали возвращаться в Россию

Крупнейшее книжное издательство Penguin Random House возобновило работу в России

Фото: Jessica Ruscello / Unsplash

Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновили работу в России. Об этом со ссылкой на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина сообщает «Коммерсантъ».

Одно из крупнейших в мире издательств вернулось в страну после Франкфуртской книжной выставки, проходившей 18-22 октября. В портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и другие авторы. Такое возвращение «дало надежду российским издательствам», которые надеются снова покупать права напрямую у иностранных партнеров, отметил источник на медиарынке.

При этом указанные подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов. «С учетом того, что доля иностранных произведений в совокупной выручке российского книжного рынка составляет порядка 40 процентов, доля испанских и немецких писателей оценивается в 8 процентов от переводов, а английских — 60-70 процентов», — отметил технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов.

Ряд зарубежных авторов, в том числе Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Нил Гейман и другие писатели, приостановили работу с российскими издательствами после начала боевых действий на Украине. По данным «Эксмо-АСТ», недополученная доля продаж новинок таких авторов составит около семи процентов. Наиболее значимыми книгами, которых лишились российские издательства, назвали новые проекты Роулинг, Кинга и норвежца Ю Несбе.

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      Вячеслав Агапов
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