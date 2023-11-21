Россиянам спрогнозировали резкое снижение цен на технику

Финансист Вязовский предрек резкое снижение цен на импортную технику зимой

Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский заявил, что в ближайшем будущем стоимость импортной техники упадет. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Вязовский спрогнозировал резкое снижение цен на технику и уточнил, что это произойдет, когда рубль пройдет этап укрепления по отношению к доллару и евро. Он напомнил, что по отношению к этим валютам за месяц рубль вырос более чем на 11 процентов. По мнению финансиста, при таких обстоятельствах импортная техника дешевеет.

Подобная ситуация уже наблюдалась летом 2022 года. Эксперт добавил, что результат от введения указа об обязательной продаже валютной выручки «себя еще до конца не проявил», поэтому рубль способен укрепиться до 80-90 за доллар. «Это значит, что импортная техника может зимой из валютной переоценки еще больше подешеветь», — заключил Вязовский.

Ранее стало известно о росте спроса на китайскую бытовую технику в России. Исследование банка «Русский стандарт» показало, что доля покупок бытовой техники и электроники китайских брендов с января по сентябрь 2023 года увеличилась до 43 процентов.