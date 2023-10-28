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17:39, 28 октября 2023Экономика

Спрос на китайскую бытовую технику вырос среди россиян

В России доля покупок китайской бытовой техники выросла на 48 процентов

Фото: 8th.creator / Shutterstock / Fotodom

В России вырос спрос на китайскую бытовую технику. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», доля покупок бытовой техники и электроники китайских брендов с января по сентябрь 2023 года выросла до 43 процентов.

Согласно исследованию, это на 48 процентов превышает показатель за аналогичный период 2022 года. На втором месте по популярности после китайской продукции находятся товары российских брендов (29 процентов от числа покупок). Третью строчку занимают европейские бытовая техника и электроника (28 процентов).

Отмечается, что в 2022 году продукция из КНР была в предпочтениях россиян на втором месте. Бытовая техника и электроника отечественного производства занимали третье место.

Ранее сообщалось, что в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами турецких и китайских брендов, которые заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Магазины создают зоны для брендов Realme, Tecno, Infinix и ряда других торговых марок совместно с производителями.

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      Алиса Удовик
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