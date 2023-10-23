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12:11, 23 октября 2023Экономика

Apple в России заменили китайские и турецкие бренды

«Ведомости»: в «М.Видео» и «Эльдорадо» появятся зоны с брендами Турции и Китая

Фото: Unsplash

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами турецких и китайских брендов, которые заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости».

По словам представителя компании, магазины создают зоны для брендов Realme, Tecno, Infinix и ряда других торговых марок совместно с производителями. Сейчас сети активно наполняют продукцией китайских Hisense (бренды Toshiba и Gorenje), Realme, Tecno, Infinix и Haier, а также турецкой Arçelik (Beko, Grundig и Hotpoint).

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«Маркетинговое взаимодействие с брендами, с одной стороны, является плюсом для ритейлера с точки зрения денег от компаний на большее продвижение, а с другой стороны, повышает узнаваемость самих компаний и увеличивает продажи. Поэтому такое сотрудничество выгодно как "М.Видео", так и самим компаниям, которые сейчас стремятся занять свое место на изменяющимся рынке», — объяснил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, компании, которые разместят брендзоны в своих магазинах, получат определенный прирост продаж.

Ранее стало известно, что структура иранского производителя бытовой техники Entekhab Group решила приобрести завод в России. Речь идет о предприятии турецкой Vester в Александровском районе Владимирской области. Производственная площадка в России потребовалась для сборки техники под собственной торговой маркой и поставок на внутренний рынок после ухода европейских, американских и японских компаний. Также иранские бренды Datees и Emersun рассматривают возможности купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG.

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      Вячеслав Агапов
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