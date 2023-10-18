Иранский производитель бытовой техники решил купить завод в России

«Ведомости»: иранская Entekhab Group решила купить завод Vestel в России

Структура иранского производителя бытовой техники Entekhab Group решила приобрести завод в России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости».

Компания ведет переговоры о покупке предприятия турецкой Vester в Александровском районе Владимирской области. По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, сделка может обойтись иранской стороне примерно в три миллиарда рублей. Производственная площадка в России потребовалась иранской компании для сборки техники под собственной торговой маркой и поставок на внутренний рынок после ухода европейских, американских и японских компаний, добавила она.

Завод Vestel в России закрылся в марте 2016 года после того, как турецкий истребитель F-16 сбил над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24. В компании тогда объяснили, что решение о прекращении производства связано с экономическим кризисом в России. Раньше на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других

Основанная в 2000 году Entekhab Group — один из крупнейших иранских производителей бытовой техники. Компании принадлежит промышленный комплекс в Исфахане площадью 300 тысяч квадратных метров. В начале октября фабрику в Иране посещала делегация из Владимирской области, по итогам которой стороны договорились о планах локализации производства в Александровском районе.

Ранее стало известно о возможном открытии в России заводов иранских производителей Datees и Emersun. На остановленных мощностях Samsung и LG компании могут наладить производство пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другой техники в России. Однако, по мнению российских участников рынка, техника из Ирана имеет специфический дизайн, поэтому она будет представлять интерес для потребителя только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».