Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:05, 18 октября 2023Экономика

Иранский производитель бытовой техники решил купить завод в России

«Ведомости»: иранская Entekhab Group решила купить завод Vestel в России

Фото: Vestel

Структура иранского производителя бытовой техники Entekhab Group решила приобрести завод в России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости».

Компания ведет переговоры о покупке предприятия турецкой Vester в Александровском районе Владимирской области. По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, сделка может обойтись иранской стороне примерно в три миллиарда рублей. Производственная площадка в России потребовалась иранской компании для сборки техники под собственной торговой маркой и поставок на внутренний рынок после ухода европейских, американских и японских компаний, добавила она.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Блокада Израиля и помощь со всего мира. На чем зарабатывает и как выживает сектор Газа?
Блокада Израиля и помощь со всего мира.На чем зарабатывает и как выживает сектор Газа?
14 октября 2023

Завод Vestel в России закрылся в марте 2016 года после того, как турецкий истребитель F-16 сбил над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24. В компании тогда объяснили, что решение о прекращении производства связано с экономическим кризисом в России. Раньше на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других

Основанная в 2000 году Entekhab Group — один из крупнейших иранских производителей бытовой техники. Компании принадлежит промышленный комплекс в Исфахане площадью 300 тысяч квадратных метров. В начале октября фабрику в Иране посещала делегация из Владимирской области, по итогам которой стороны договорились о планах локализации производства в Александровском районе.

Ранее стало известно о возможном открытии в России заводов иранских производителей Datees и Emersun. На остановленных мощностях Samsung и LG компании могут наладить производство пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другой техники в России. Однако, по мнению российских участников рынка, техника из Ирана имеет специфический дизайн, поэтому она будет представлять интерес для потребителя только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Участвовавший в СВО россиянин с позывным Путин рассказал о спасшей его иконе

    В Германии предложили связать получение гражданства ФРГ с признанием Израиля

    Разин признался в страхе за проклятых им коллег

    Врач развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах

    Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

    Льготные ипотечники стали нарушать закон

    Украинский суд признал незаконным задержание мобилизованного военкоматом

    Стало известно о планах проведения переговоров по формуле Зеленского на Мальте

    Байден прокомментировал инцидент с больницей в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости