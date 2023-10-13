Иран приготовился обеспечить россиян пылесосами

Иранские производители бытовой техники планируют локализовать производство в РФ

Производители бытовой техники из Ирана готовы локализовать производство в России, сообщает «Коммерсантъ». В частности, речь идет о Datees и Emersun, которые могут купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG.

Это может коснуться, в том числе, пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другого. Компания Datees производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи. Завод находится под Тегераном. Emersun занимается выпуском холодильников, стиральных машин и газовых плит.

В то же время, указали участники рынка, иранская техника имеет весьма специфический дизайн, а для российского потребителя она будет представлять интерес только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».

Ранее стало известно, что с начала 2023 года россияне стали чаще страховать смартфоны и бытовую технику. Спрос на оформление страховок при продаже электроники вырос на 10–22 процентов из-за падения покупательского спроса и повышения кредитной ставки. Кроме того, россияне также чаще оформляют страховки на технику ушедших брендов из-за отсутствия авторизированных сервисных центров, проблемы с гарантией и опасений кражи.