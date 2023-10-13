Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:00, 13 октября 2023Экономика

Иран приготовился обеспечить россиян пылесосами

Иранские производители бытовой техники планируют локализовать производство в РФ

Фото: Zephyr_p / Shutterstock / Fotodom

Производители бытовой техники из Ирана готовы локализовать производство в России, сообщает «Коммерсантъ». В частности, речь идет о Datees и Emersun, которые могут купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG.

Это может коснуться, в том числе, пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другого. Компания Datees производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи. Завод находится под Тегераном. Emersun занимается выпуском холодильников, стиральных машин и газовых плит.

В то же время, указали участники рынка, иранская техника имеет весьма специфический дизайн, а для российского потребителя она будет представлять интерес только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».

Ранее стало известно, что с начала 2023 года россияне стали чаще страховать смартфоны и бытовую технику. Спрос на оформление страховок при продаже электроники вырос на 10–22 процентов из-за падения покупательского спроса и повышения кредитной ставки. Кроме того, россияне также чаще оформляют страховки на технику ушедших брендов из-за отсутствия авторизированных сервисных центров, проблемы с гарантией и опасений кражи.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль призвал всех гражданских покинуть сектор Газа

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры в центре Петербурга

    В США разглядели тревожный сигнал в словах Путина о Ближнем Востоке

    Шеф Пентагона приземлился в Израиле

    В России разработали облегченную бронеплиту против СВД

    Россиянин выстрелил в голову жене из-за непослушания ребенка

    Россиянка отсудила у аэропорта сотни тысяч рублей за скользкий пол

    Уехавшего из России Анатолия Белого потребовали признать иноагентом

    Второклассник из Подмосковья умер от удушья в гостях у бабушки

    Назван срок роста заболеваемости коронавирусом в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости