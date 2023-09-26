«Ъ»: спрос на страхование электроники у российских ретейлеров вырос на 10-22%

С начала 2023 года россияне стали чаще страховать смартфоны и бытовую технику. Об этом со ссылкой на представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».

За девять месяцев спрос на оформление страховок при продаже электроники вырос на 10–22 процентов из-за падения покупательского спроса и повышения кредитной ставки. Также на него повлияли отсутствие авторизированных сервисных центров, проблемы с гарантией и опасения кражи устройств.

По словам представителя сети «М.Видео-Эльдорадо», чаще всего покупатели страхуют смартфоны, телевизоры, встраиваемую технику, стиральные машины и холодильники. По данным МТС, прирост страхования смартфонов стоимостью от 110 до 140 тысяч рублей составил 414 процентов. Комплексный полис продлевает гарантию на устройство на год, а также покрывает замену дисплея и риски при пожаре, краже, воздействии электротока, механических повреждений в результате ДТП, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, отметили в компании. Его стоимость составляет от 10 до 18 процентов от цены устройства.

Представители рынка считают, что продажи дополнительных услуг растут из-за низкого спроса и повышения кредитной ставки, при которых банки становятся заинтересованы в оформлении страховок. Пользователи же активнее оформляют страховку на технику новых китайских и турецких брендов из-за недоверия к качеству таких устройств, заявил основатель Smart Solutions и бывший топ-менеджер Vestel Гусейн Иманов. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, россияне чаще страхуют гаджеты, так как опасаются их некачественного ремонта и возросших рисков воровства.

В 2023 году в России также резко вырос спрос на ремонт бытовой техники. В сервисе «Профи» отметили, что за январь-август россияне стали на 20 процентов чаще интересоваться ремонтом бытовых приборов. По данным «Авито Услуг», за лето спрос на специалистов по крупным приборам подскочил более чем вдвое, по малой бытовой технике — на 43 процента. Представители отрасли объясняют это тем, что россияне стали охотнее приобретать подержанную технику и с опаской относятся к новым брендам, в то время как приборы старых и известных торговых марок рано или поздно ломаются.