Россияне стали чаще ремонтировать бытовую технику

«Ъ»: с начала года спрос на услуги по ремонту бытовой техники вырос на 20-100 %

С начала 2023 года спрос на ремонт бытовой техники в России резко вырос. Об этом со ссылкой на данные рекламных площадок услуг и сервисов по подбору специалистов пишет «Коммерсантъ».

В сервисе «Профи» отметили, что за январь-август россияне стали на 20 процентов чаще интересоваться ремонтом бытовых приборов. При этом специалисты по ремонту посудомоечных машин стали востребованнее на 7 процентов, холодильников — на 6 процентов. Мастеров по стиральным машинам искали чаще на 5 процентов.

В «Авито Услуги» подтверждают возросший интерес граждан к ремонту техники. По их информации, только за лето спрос на специалистов по крупным приборам подскочил более чем вдвое, по малой бытовой технике — на 43 процента, а всего через портал было оказано 4 миллиона таких услуг. Самые популярные категории — ремонт плит (плюс 299 процентов), холодильников (плюс 81 процент), посудомоечных и стиральных машин (плюс 37 и 35 процентов соответственно).

За ремонтом техники в 2023 году обращался каждый второй россиянин, следует из опроса «Авито Услуги». Чаще все ломались чайники, мультиварки и другая мелкая бытовая техника — такая неприятность случилась у 41 процента опрошенных. Стиральные машины и холодильники выходили из строя у 31 и 14 процентов респондентов соответственно. При этом практически каждый (98 процентов) готов чаще прибегать к услугам мастеров по ремонту, если «после починки техника прослужит долго».

Чаще чинить стали и технику Apple. Директор сети re:Store Расим Лемберанский рассказал, что количество сданной в ремонт техники с начала года выросло на 25 процентов по сравнению с январем-августом 2022 года. Люди стали охотнее приобретать подержанную технику, поэтому владельцы, переходя на новые модели, старые аппараты приводят в порядок перед продажей, объяснил он.

Директор «Fplus Сервис» (входит в холдинг Fplus) Андрей Еремин отметил, что чаще в ремонт попадает техника известных марок. По его мнению, россияне пока с опаской относятся к новым брендам, появившимся после ухода с рынка западных производителей, и продолжают пользоваться старыми приборами, которые рано или поздно ломаются. Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин объясняет резкий рост обращений за ремонтом техники увеличением продаж через маркетплейсы, которые не имеют своих сервисов. Такие покупатели вынуждены обращаться к частным мастерам, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России возникли сложности с ремонтом бытовой техники Bosch: некоторые неисправности стало невозможно устранить оперативно. Проблемы появились из-за нехватки электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин, при этом наиболее остро ощущается дефицит запчастей для встраиваемой техники. Китайские аналоги зачастую работают не очень хорошо, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.