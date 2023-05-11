В России стало невозможно оперативно чинить технику Bosch

«Известия»: в России стало невозможно оперативно чинить Bosch из-за отсутствия запчастей

В России возникли сложности с ремонтом бытовой техники Bosch: некоторые неисправности стало невозможно устранить оперативно. Об этом со ссылкой на специалистов по ремонту электроприборов сообщает газета «Известия».

Проблемы возникли из-за нехватки электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин, особенно для недавно приобретенных устройств. При этом наиболее остро ощущается дефицит запчастей для встраиваемой техники. Причина этому — отсутствие качественных аналогов для оригинальных деталей, ввоз которых по параллельному импорту с европейских заводов оказался затруднен. Китайские альтернативы зачастую работают не очень хорошо, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Сложности с ввозом запчастей связаны с тем, что под угрозой санкций производители стали тщательнее контролировать отгрузки, а посредники — работать осторожнее. Это навредило логистическим цепочкам, на восстановление которых уйдет несколько месяцев, объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

В Минпромторге заявили, что с поставками запчастей периодически возникают логистические сложности из-за санкций, но эти вопросы решаются. При этом информация о дефиците комплектующих ни от поставщиков бытовой техники, ни от торговых сетей не поступала, добавили в ведомстве.

Немецкая компания Bosch приостановила производственную деятельность в России, а также прекратила поставки в страну в марте 2022 года после начала спецоперации России на Украине. Производитель объяснил решение риском использования деталей для военных нужд. После этого устройства и комплектующие для ремонта Bosch включили в перечень параллельного импорта.

Несмотря на сохранение торговой марки в стране, доля Bosch на рынке стиральных машин к первому кварталу 2023-го сократилась до 1 процента с 6 процентов годом ранее. Также значительно сократилась доля бренда на рынке холодильников, годом ранее составлявшая 7 процентов, и в сегменте посудомоечных машин — здесь произошло снижение с 12,5 до 5 процентов.