Bosch остановил производство запчастей для грузовиков в России

Bosch прекратил поставки в Россию из-за возможного использования деталей для военных нужд

Немецкая компания Bosch решила приостановить производственную деятельность в России, а также прекратить поставки в страну в связи со спецоперацией России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания прекратила поставки деталей для грузовых машин в Россию и российским клиентам из-за возможного использования их «в негражданских целях», говорится в сообщении. В Bosch идет проверка в связи с тем, что Россия якобы могла использовать детали для военных нужд.

Ранее компания отвергла обвинение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в том, что поставляла комплектующие для российских машин пехоты. Упомянутые комплектующие не поставлялись Bosch, даже если они были частью собственного производства Bosch, заявили в компании.

«Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции», — отметили в компании.

Помимо деталей для автомобильной промышленности, компания также производит бытовую технику, электроинструменты, промышленную и строительную технику. Согласно годовому отчету за 2020 год, Bosch имеет несколько офисов в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

15 марта стало известно, что французский производитель шин Michelin, один из мировых лидеров отрасли, приостановил производство в России, а также прекратил поставки в страну. Производитель подчеркнул, что продолжит адаптировать свои решения в соответствии с развитием политико-экономической ситуации в мире.