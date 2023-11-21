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20:41, 21 ноября 2023Мир

Участие Байдена в саммите G20 оказалось под вопросом из-за Дня благодарения

Посол Гарсетти: Байден может пропустить саммит G20 из-за Дня благодарения
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) из-за празднования Дня благодарения. Об этом заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти, передает The New Indian Express.

«Президент Байден приехал на саммит G20 в сентябре, и связи между Индией и США стали крепче, чем раньше. Поскольку День благодарения уже не за горами, мы не уверены, сможет ли он принять участие в виртуальном саммите 22 ноября», — отметил Гарсетти.

Саммит G20 состоится 22 ноября в формате видеоконференции по инициативе Индии. Президент России Владимир Путин заявлял о планах принять участие в мероприятии. Однако некоторые из глав государств могут не присоединиться к событию из-за разницы в часовых поясах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к участию в виртуальном саммите.

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      Максим Габриелян
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