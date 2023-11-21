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07:12, 22 ноября 2023Экономика

Украина вложила в госдолг США половину американской помощи

Украина вложила в госдолг США половину американской помощи

Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Украина вложила половину американской финансовой помощи в американские гособлигации. Об этом сообщает РИА Новости.

Из полученных 22,9 миллиарда долларов 10,7 миллиарда были вложены в госдолг США. Всего вложения Украины оцениваются в 24,5 миллиарда долларов — это рекордный показатель как минимум с 2011 года.

Летом прошлого года этот показатель находился на самом низком уровне за все время — 7,9 миллиарда долларов.

Золотовалютные резервы Киева в настоящее время составляют порядка 40 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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