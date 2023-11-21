Импортные ноутбуки и смартфоны сделают менее доступными для россиян

Минпромторг России поддержал введение утильсбора для импортной электроники

К концу следующего года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники — ноутбуков, планшетов и смартфонов. Инициативу, предложенную на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике, поддержал Минпромторг, пишет «Парламентская газета».

Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили. Собранные средства будут направлены в федеральный бюджет для дальнейшего развития отечественного производства, что поможет избавиться от иностранных конкурентов на рынке. В первый год планируется взимать дополнительную плату только с импортного оборудования, а во второй год — с импортного и отечественного. Для отечественной электроники утильсбор будет существенно ниже импортных аналогов, обещают власти.

По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, отрасль заинтересована во введении утильсбора. «Сама по себе идея хорошая, и в сфере автомобильной промышленности, например, утильсбор себя отлично показал», — заявил он. В то же время россияне жалуются, что с новыми правилами утильсбора для ввозимых из-за рубежа автомобилей покупка машины стала куда менее доступной, чем раньше.

Разовый платеж за будущую утилизацию техники подняли в августе 2023 года. За каждый автомобиль с объемом двигателя от 2 до 3 литров покупателю придется заплатить 844 тысячи рублей, за транспортное средство с двигателем объемом от 3 до 3,5 литра — 970 тысяч рублей, более 3,5 литра — 1,25 миллиона рублей.