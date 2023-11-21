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15:01, 21 ноября 2023Россия

В России предложили ввести скидку на штрафы за неоплаченную парковку

В Госдуме предложили ввести скидку на штрафы за неоплаченную парковку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России предложили ввести скидку на штрафы за неоплаченную парковку. С таким предложением выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Депутаты подготовили и направили на отзыв в правительство соответствующий законопроект. Копия документа оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

Инициатива призвана упростить механизм оплаты парковок в городах и повысить собираемость штрафов.

«В законе уже прописаны скидки на уплату штрафов, если их оплачивают своевременно, в первые две недели. Но это не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые сегодня находятся в ведении регионов. Наш законопроект установит единую норму для всех операторов и позволит уплачивать только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и быстро, в течение 20 дней», — пояснил Нечаев.

Проект закона устанавливает 50-процентную скидку на своевременную оплату штрафов за просрочку оплаты парковки.

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«Камеры у нас на каждом шагу, и такие штрафы выписывают массово. Любой водитель с этим сталкивался хотя бы раз. Люди будут охотнее платить, если получат скидку на своевременную оплату штрафов. В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя», — добавил Даванков.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что массовость применения данного штрафа обусловлена очень небольшим временем — пять минут — на оплату парковки, за которое многие водители просто не успевают по разным, в том числе техническим, причинам ее оплатить.

Отмечается, что к ответственности за данное правонарушение граждане привлекаются даже в случае просрочки оплаты всего на одну секунду, о чем свидетельствует многочисленная судебная практика. Кроме того, иногда бывает затруднена видимость соответствующих дорожных знаков и/или разметки, обозначающих платные парковочные места.

Ранее россиянам сообщили, что при оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения необходимо указать в квитанции номер постановления и уникальный идентификатор начисления (УИН). В противном случае штрафы будут считаться непогашенными, а не указавшие необходимые данные россияне — должниками.

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      Алена Шевченко
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