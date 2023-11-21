Макгрегор предрек Зеленскому после бегства с Украины расправу, как с Троцким

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что лидеры западных стран приезжают с визитами на Украину к президенту страны Владимиру Зеленскому и называют его «лицом войны». Об этом он высказался в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор уточнил, что западные политики намекают Зеленскому, что ему стоит уступить место тому, кто сможет заключить мир с Россией. По мнению военного, политик окажет украинцам услугу, уйдя в отставку и приблизив соглашение с Москвой. Однако Зеленский способен стать «объектом возмездия» на фоне потери, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп», — предрек аналитик расправу Зеленскому.

Ранее на Украине заявили о готовности Зеленского к бегству. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.