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09:24, 22 ноября 2023Силовые структуры

Бывших руководителей МВД российского региона осудили за злоупотребления

Экс-глава УМВД Приамурья получил 4 года за злоупотребления при гособоронзаказе

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Благовещенский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова за злоупотребления должностными полномочиями в ходе выполнения гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Второй фигурант дела — бывший начальник тыла региональной полиции Михаил Робканов осужден на пять лет колонии.

Суд установил, что с 2013 по 2015 год они подписали акты приема и оплаты на сумму 39 миллионов рублей невыполненных работ по реконструкции здания районного отдела полиции в селе Екатеринославка. В результате была сорвана реализация гособоронзаказа.

Второй преступный эпизод связан с приобретением 6-комнатной квартиры стоимостью шесть миллионов рублей, в которой незаконно проживал Робканов со своей семьей.

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      Любовь Ширижик
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