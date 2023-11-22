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16:58, 22 ноября 2023Экономика

Названы лучшие бренды автомобилей в мире

Interbrand: лучшими автобрендами в мире стали Toyota, Mercedes-Benz и BMW

Фото: Ina Fassbender / Reuters

В 2023 году лучшей маркой автомобиля в мире стала Toyota. Список из топ-100 брендов мира опубликовало агентство Interbrand.

На втором и третьем местах в подборке автомобилей оказались Mercedes-Benz и BMW, однако в рейтинге со всеми брендами компании заняли седьмое и десятое места соответственно. За ними следует Tesla (12-е место), Honda (27-е место), Hyundai (32-е место), Audi (45-е место), Porsche (47-е место), Volkswagen (50-е место), Ford (51-е место), Nissan (63-е место), Ferrari (70-е место), Kia (88-е место).

Первое место среди всех брендов занял Apple. В десятку лучших брендов также вошли Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Coca-Cola и Nike.

Агентство распределило в списке бренды по трем критериям: финансовые показатели продуктов или услуг бренда, роль бренда в процессе принятия решения о покупке потребителем и сила бренда с точки зрения обеспечения будущих доходов компании.

В России с начала года самыми популярными марками автомобилей стали китайские Geely, Exeed, Haval и Chery. Причем в премиум-сегменте у россиян лидируют машины Audi, Porsche, Volvo и Mercedes-Benz.

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      Мария Грушко
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