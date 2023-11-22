Женщина проболталась о выигрыше на миллиард долларов у бывшего возлюбленного

Женщина из США проболталась о миллиарде долларов, выигранных бывшим возлюбленным

В США мужчина из штата Мэн, выигравший в январе 1,35 миллиарда долларов (119,1 миллиарда рублей) в лотерею Mega Millions, подал в суд на бывшую возлюбленную. Об этом сообщает People.

Под суд попала женщина по имени Сара Смит. Обладатель огромного приза, имя которого до сих пор не раскрыто, подал иск против нее из-за того, что она проболталась родственникам о его миллиардном выигрыше. Согласно судебный документам, своими действиями она причинила американцу «непоправимый ущерб».

Мужчина купил выигрышный билет 13 января в городе Лебанон. Он предпочел забрать деньги сразу, и его окончательный приз составил 723,5 миллиона долларов до выплаты налогов. Смит, знавшая о выигрыше, подписала соглашение, согласно которому должна была держать эту информацию в тайне до 2032 года — когда ее общей с победителем дочери исполнится 18 лет.

Согласно исковому заявлению, в сентябре Смит рассказала об удаче бывшего своим отцу и мачехе в ходе «одного или нескольких телефонных разговоров». Кроме того, о выигрыше мужчины узнала и его сестра.

Теперь победитель лотереи требует от бывшей возлюбленной раскрыть имена всех людей, которым она проболталась. Кроме того, он настаивает на компенсации ущерба, сумма которой «будет определена судом, но должна составить не менее 100 тысяч долларов».

Ранее сообщалось, что в США продолжается суд по делу победителя лотереи Powerball, который стал обладателем самого большого выигрыша в лотерею в истории. Житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл рекордные 2,04 миллиарда долларов в ноябре 2022 года.

