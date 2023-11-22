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17:50, 22 ноября 2023Мир

Итальянский министр остановил поезд из-за опоздания на мероприятие

В Италии потребовали отставки министра, остановившего поезд ради мероприятия

Фото: Remo Casilli / Reuters

В Италии потребовали отставки министра сельского хозяйства Франческо Лоллобриджиды, остановившего поезд ради мероприятия. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano.

Итальянская оппозиция обрушилась с критикой на Лоллобриджиду из-за незапланированной остановки поезда Турин — Салерно, пересекающего большую часть материковой территории Италии. Из-за поломки на линии следования скоростных поездов министр отставал от графика на два часа.

Чтобы позволить ему успеть на мероприятие в пригороде Неаполя, руководство железной дороги разрешило поезду сделать незапланированную остановку на станции Чампино в пригороде Рима. Итальянская оппозиция потребовала отставки министра.

Ранее в Италии подал в отставку дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало после ее беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Блогеры опубликовали запись беседы с итальянским премьер-министром 1 ноября. В разговоре с Мелони они представились высокопоставленным африканским чиновником. Политик заявила им, в частности, о том, что многие западные страны устали от помощи Украине.

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