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21:24, 22 ноября 2023Среда обитания

Известный российский актер положительно оценил безразличие москвичей

Актер Михайлов: в Москве людям плевать на тебя больше, чем в других местах

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Известный российский актер Василий Михайлов положительно оценил такую черту жителей Москвы, как безразличие к окружающим. Он отметил, что это качество отличает москвичей от людей из других городов, приводит его слова журнал «Москвич Mag».

Актер театра и кино, снявшийся в сериале «Оффлайн», а также фильме «Лето», заявил, что не видит ничего плохого в том, что жители Москвы отличаются большей безразличностью к другим людям по сравнению с населением других городов. «Людям чуть больше на тебя плевать, нежели в других местах, что меня полностью устраивает. А так, в общем, все мы шляемся со схожими недугами и счастьями вне зависимости от географии», — заключил он.

Михайлов также назвал территории, вплотную прилегающие к Арбату и Таганской площади, своими нелюбимыми местами в Москве. Он добавил, что его угнетает царящая там суета.

В октябре за безразличие к окружающим москвичей похвалила актриса Дарья Савельева.

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      Полина Кислицына
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