ФСБ сообщила о приговоре лжеминеру 800 объектов в России и Белоруссии

ФСБ: юноша получил 2,5 года за лжеминирование 800 объектов в РФ и Белоруссии

19-летний гражданин России осужден на 2,5 года за ложное минирование свыше 800 объектов на территории страны и в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Преступная деятельность юноши была пресечена в результате совместных действий российских и белорусских спецслужб.

По данным ФСБ, россиянин разослал в 2021 году с электронных почтовых адресов иностранных доменов письма с ложными террористическими угрозами. Их получили 395 адресатов в 37 регионах России и 450 объектов в Белоруссии.

Молодого человека задержали в Омске.