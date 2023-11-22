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10:06, 22 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре лжеминеру 800 объектов в России и Белоруссии

ФСБ: юноша получил 2,5 года за лжеминирование 800 объектов в РФ и Белоруссии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

19-летний гражданин России осужден на 2,5 года за ложное минирование свыше 800 объектов на территории страны и в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Преступная деятельность юноши была пресечена в результате совместных действий российских и белорусских спецслужб.

По данным ФСБ, россиянин разослал в 2021 году с электронных почтовых адресов иностранных доменов письма с ложными террористическими угрозами. Их получили 395 адресатов в 37 регионах России и 450 объектов в Белоруссии.

Молодого человека задержали в Омске.

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      Любовь Ширижик
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