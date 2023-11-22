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19:42, 22 ноября 2023Силовые структуры

Мошенники сняли более миллиона рублей с карты лишенного жизни участника СВО

Мошенники сняли 1,2 млн рублей с карты лишенного жизни участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Мошенники на протяжении полутора месяцев снимали деньги с карты участника спецоперации (СВО), сообщает ИА «Регнум».

По данным источника, неизвестные с 1 октября по 14 ноября вывели через банкоматы в селе Андреевка Донецкой народной республики (ДНР) и в Зеленограде 1,2 миллиона рублей, которые принадлежали 43-летнему военному. 6 ноября мужчина в ходе боев был лишен жизни.

О пропаже денег с карты стало известно его матери. 21 ноября она обратилась в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

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      Илона Палей
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