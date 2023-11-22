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13:34, 22 ноября 2023Моя страна

Парк башкирской лошади появится в Зауралье

Парк башкирской лошади создадут на территории музея-заповедника «Ирендык»

Фото: Unsplash

На территории историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык» создадут парк башкирской лошади. Об этом сообщает «Башинформ».

Отмечается, что туристы смогут увидеть пасущиеся табуны в естественной среде обитания. Этот вопрос обсуждали на тематическом круглом столе в рамках III Мажитовских чтений. По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, башкирская лошадь для народа республики не просто животное, а философия жизни. «Мы изучили период времени до Второй мировой войны, когда поголовье лошадей у нас составляло около миллиона голов. Потом их количество резко уменьшилось. Сегодня же мы видим, что за последние три года идет стабильный рост поголовья», — рассказал он.

Фазрахманов также заявил, что в следующем году нужно шире провести фестиваль, посвященный башкирской лошади.

Начальник Управления по госохране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин считает, что создание парка станет дополнительным ядром развития территории историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника.

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