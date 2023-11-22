Первый и последний вице-президент России перечислил три рефлекса россиян

Экс-вице-президент Руцкой: россияне хотят поспать и найти где украсть денег

Первый и последний вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой, комментируя известие о продаже на аукционе двери от подъезда дома первого президента Бориса Ельцина, перечислил три рефлекса россиян. Так, по его мнению, соотечественники почти всегда хотят поспать и найти где украсть денег. Его слова опубликовало сетевое издание Daily Storm.

Политик предположил, что сейчас россияне «живут между телевизором и холодильником», имея три рефлекса.

«Первый из них — покушать, выпить, поспать и получить сексуальное удовольствие, второй — где украсть денег, третий — страх», — сказал экс-вице-президент.

Как утверждает противник Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в 1991 году, граждане России продолжают «впитывать жульничество, которое идет с экрана телевещания».

Политик также признался, что уже давно ничему не удивляется.

14 декабря «Литфонд» организует первые торги в новом филиале в Екатеринбурге. В доме 2 по улице 8 Марта Ельцин проживал с 1972 по 1977 год. Стартовая цена лота за дверь политика составляет 1,5 миллиона рублей.

Также на аукцион попал архив крупнейших уральских горнозаводчиков Строгановых, утраченный почти 100 лет назад.

Ранее бывший вице-президент России предположил, что Ельцин подкупил танкистов при штурме Белого дома в 1993 году.