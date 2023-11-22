Самый страшный маньяк в истории России получил четвертый срок. Что известно о новых преступлениях Михаила Попкова?

Суд в Иркутске приговорил ангарского маньяка Попкова еще к десяти годам колонии

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, получил новый срок — суд в Иркутске приговорил его к десяти годам колонии по очередному делу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это четвертый приговор Попкову. Ранее он уже был осужден, в том числе два раза пожизненно, за 83 расправы. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ангарского маньяка признали виновным в трех новых расправах

Суд в Иркутске признал Попкова виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Ранее представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева рассказала «Ленте.ру», что в новом деле фигурируют три женщины.

В 1997 году в поселке Жилкино Попков расправился с 27-летней россиянкой. В 1998-м на берегу реки Ангара в Иркутске маньяк лишил жизни 25-летнюю девушку, а в 2003-м на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска — 31-летнюю женщину.

Михаил Попков стал расправляться с женщинами после измены жены

Ангарский маньяк стал расправляться с женщинами после измены жены. В 1992 году, вернувшись пораньше со смены, младший лейтенант милиции Попков нашел в мусорном ведре использованные презервативы. Жену маньяк не тронул по двум причинам: во-первых, та утверждала, что ее изнасиловали, а во-вторых, в семье подрастала маленькая дочь.

Вместо этого «иркутский Чикатило» (второе прозвище Попкова) принялся мстить проституткам и девушкам, с которыми вечерами знакомился в злачных местах и предлагал подвезти до дома.

Сами виноваты, что садились в машину Михаил Попков — при задержании

По числу расправ ангарский маньяк перегнал Андрея Чикатило

Сегодня на счету Попкова уже 86 доказанных расправ — по их числу он вдвое обошел печально известного Андрея Чикатило: следователи сумели доказать причастность последнего к 43 расправам, хотя, по оперативным данным, их у преступника было куда больше.

Что касается Попкова, он в основном нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, большую часть преступлений совершил в городах Иркутской области — Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском

Попков знакомился с женщинами, насиловал их, а затем расправлялся с ними при помощи ножа, отвертки или удавки. По некоторым данным, часть преступлений он совершил в милицейской форме, находясь в служебном автомобиле.

Задержать ангарского маньяка помогла экспертиза ДНК

Михаил Попков был задержан в 2012 году благодаря экспертизе ДНК. Он сознался, что прекратил нападения только по причине импотенции, которая развилась из-за запущенного венерического заболевания. Судебные психиатры объяснили преступную деятельность Попкова диагнозом «гомицидомания» (страсть к расправам), который не является симптомом психического расстройства.

Свой первый пожизненный срок ангарский маньяк получил в 2015 году за 22 совершенных им убийства. Позже он признался в десятках новых эпизодов, чем на три года продлил следствие и отсрочил свой переезд в колонию «Черный дельфин», одну из самых суровых в России.