Депортированного из Турции вора в законе Пузыря задержали по прилете в Москву

В Москве полиция задержала депортированного Турцией вора в законе Пузыря

Сотрудники Интерпола МВД и уголовного розыска задержали депортированного из Турции россиянина Хизира Акбулатова, прилетевшего в столичный аэропорт Внуково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии — с 1993 года является лидером криминальной среды и имеет соответствующий негласный статус. Задержанный — 60-летний вор в законе Пузырь, отмечает «ПраймКрайм». В августе у него истек вид на жительство, из-за чего он был помещен в депортационный центр в Анталье. Турецкие власти дали ему шанс улететь в третью страну, но он им не воспользовался, поэтому его отправили на родину, отмечает издание.

Ранее неоднократно судимый за различные преступления Акбулатов скрылся от правосудия за границей. В июне 2020 года по запросу МВД по Кабардино-Балкарской Республике он был объявлен в международный розыск. Его местонахождение было установлено в результате взаимодействия правоохранительных органов России и Турции, подчеркнули в МВД России.