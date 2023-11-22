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05:38, 22 ноября 2023Путешествия

Россиянка описала поездку в Геленджик фразой «возвращаться не хочется»

Россиянка пожаловалась на изнуряющую жару, мусор и бездомных людей в Геленджике

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Прожившая пять лет в Геленджике россиянка пожаловалась на изнуряющую жару, подачу воды по расписанию, мусор и бездомных людей на улицах. Своим отзывом она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

«Скорее предпочту мерзнуть зимой, не видеть Черное море летом и есть меньше фруктов. Я настолько устала от этих мест, что возвращаться даже ненадолго не хочется», — такими фразами описала свою поездку читательница издания.

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Путешественница призналась, что во время курортного сезона ей хотелось сбежать из города от большого количества людей, грохочущей отовсюду музыки и сильной жары. Кроме того, ей было тяжело из-за того, что водопроводную воду давали только на несколько часов в день.

Россиянка также рассказала, что сталкивалась с хамством со стороны местных жителей. «Например, когда я ничего не выбрала в одном магазине одежды, мне крикнули вслед, что я только все потрогала и ушла. Ассистентка моего стоматолога в Геленджике не стеснялась обсуждать меня во время процедур и крайне странно шутить», — пояснила она.

Читательница добавила, что ей часто приходилось видеть на улицах бездомных людей и животных, а также переполненные мусорные баки. «Летом это особенно противно из-за запахов гниющих на жаре отходов», — заметила россиянка.

Другие проблемы города, о которых написала автор отзыва, — недостаток культурных мероприятий, хаотичное движение общественного транспорта и громкая музыка из машин.

Ранее отдохнувшая в Геленджике россиянка пожаловалась на высокие цены и описала курорт словами «даже дороже Туниса». Изначально семья планировала потратить на поездку 80 тысяч рублей, но вышло на 30 тысяч рублей больше.

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      Марина Черняк
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