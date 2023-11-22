ФСБ уличила россиянина в вербовке в украинскую террористическую организацию

ФСБ задержала саратовца за вербовку в украинскую террористическую организацию

В Саратовской области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, занимавшегося вербовкой в украинскую террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержание подозреваемого попало на оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники спецслужбы, которые хватают мужчину и надевают на него наручники. Показана изъятая у подозреваемого форма с украинским флагом.

В отношении саратовца возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). По данным ФСБ, с октября 2022 года по июль 2023 года он склонял гражданина России к участию в противоправной деятельности.