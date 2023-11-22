Стратегию развития российских брендов представят Путину

РИА Новости: АСИ представит стратегию развития российских брендов Путину

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит стратегию развития отечественных брендов представят президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор агентства Светлана Чупшева поделилась итогами первого конкурса российских производителей. «В рамках этого проекта также начали работу по разработке стратегии продвижения российских брендов и хотим представить ее вам на встрече с победителями нового конкурса», — рассказала она во время совещания с членами правительства РФ.

Кроме того, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в настоящий момент Роспатентом зарегистрировано 860 тысяч товарных знаков, из них 490 тысяч принадлежат российским компаниям.

В феврале Владимир Путин предложил в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» ежегодно награждать победителей конкурса лучших новых отечественных брендов. Глава государства отметил, что в нашей стране много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса, которые выпускают российские предприятия, и поручил АСИ выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли быстрее пройти путь от успешного локального предприятия до бизнеса федерального масштаба.