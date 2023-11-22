Взрыв произошел на мосту через Ниагарский водопад

Fox News: автомобиль взорвался на границе между США и Канадой

На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, двое находившихся в машине погибли. Также пострадал пограничник. Мост через Ниагарский водопад после этого закрыли.

Расследование координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.

25 октября сообщалось, что в Бердянске неизвестные взорвали автомобиль с российским военным. Взрыв произошел вечером 23 октября рядом с домом на улице Мичурина. Неизвестные заложили бомбу под водительское сиденье ВАЗ, принадлежащего военнослужащему. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.