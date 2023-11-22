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22:13, 22 ноября 2023Мир

Взрыв произошел на мосту через Ниагарский водопад

Fox News: автомобиль взорвался на границе между США и Канадой
СюжетВзрыв в Бердянске

Кадр из видео: Telegram-канал / РИА Новости

На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, двое находившихся в машине погибли. Также пострадал пограничник. Мост через Ниагарский водопад после этого закрыли.

Расследование координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.

25 октября сообщалось, что в Бердянске неизвестные взорвали автомобиль с российским военным. Взрыв произошел вечером 23 октября рядом с домом на улице Мичурина. Неизвестные заложили бомбу под водительское сиденье ВАЗ, принадлежащего военнослужащему. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

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      Юлия Мискевич
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