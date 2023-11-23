Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:29, 23 ноября 2023Среда обитания

Россияне стали покидать города

Россияне стали чаще выбирать для жизни коттеджи, несмотря на рост цен
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Россияне стали чаще покидать города, выбирая для постоянного проживания коттеджи. Спрос растет, несмотря на повышение цен в этом сегменте рынка недвижимости, пишет «Российская газета».

В Московской области за 2023 год число проданных загородных домов выросло на треть. При этом в Подмосковье за январь-октябрь того же года коттеджи на первичном рынке подорожали на 16 процентов. В среднем такое жилье обходится в 25,7 миллиона рублей. Покупательский интерес вырос благодаря льготной ипотеке, более выгодной в сравнении с рыночной, поясняет издание. С 2022-го ипотеку на загородную недвижимость стали брать на 17 процентов чаще — доля жилищных кредитов на коттеджи в общем объеме продаж сейчас занимает 75 процентов.

Площадь таких объектов сократилась с 350-450 до 150 «квадратов», отмечают в инвесткомпании Garnet. Жилплощадь теперь обладает максимальной функциональностью, хозяева обустраивают дом с учетом смарт-планировки. Основные требования покупателей коттеджей включают просторную кухню-гостиную и две-три спальни.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля 2021
«Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
«Как прежде уже не будет»Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
8 июня 2021

В целом россияне стали более практичными при выборе жилья за городом. Они все чаще предпочитают одноэтажные постройки — это дешевле и безопаснее для детей и пожилых. Однако среди покупателей такой недвижимости в последнее время появился запрос на террасы и комбинированные фасады. Не прекращается мода на панорамное остекление. Все это позволяет выделить свой дом среди прочих.

Особенно привлекательны для покупки варианты вблизи водоема, но при этом в хорошей транспортной доступности и с собственной инфраструктурой. В этом причина популярности организованных коттеджных поселков и поселков таунхаусов, поясняют эксперты.

Ранее эксперты назвали недостатки жизни в частном доме. Среди таких минусов — высокая вероятность пожаров, краж и подверженность погодным катаклизмам.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного на 22 года за каннибализм россиянина помиловали за участие в СВО

      Знаменитый тренер решил избавиться от особняка в Англии

      Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

      Туктамышева ответила на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

      Певица Глюкоза опубликовала видео в купальнике

      Россиянка девять лет получала пособия на несуществующего ребенка и попалась

      В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника за качание на стуле

      Россиянам в «Черную пятницу» предложили надгробия и траурные ленты со скидкой

      Раскрыто местонахождение сжегшего паспорт певца Шарлота после ареста

      Психолог назвала причины плохой успеваемости ребенка в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости