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11:20, 23 ноября 2023Силовые структуры

Украинского агента осудили в России на 18 лет за акт международного терроризма

Суд дал 18 лет украинскому агенту Голубеву за теракт в ГИБДД Мелитополя

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы Дмитрия Голубева, признанного виновным в совершении акта международного терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые четыре года он проведет в тюрьме. Подсудимый также признан виновным в обучении террористической деятельности.

По данным следствия, в марте 2022 года Голубева завербовал сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дал агенту задание совершить серию взрывов Мелитополе Запорожской области. Он прошел обучение по ведению разведки местности, правил выбора мест закладки, способам установки взрывного устройства, получил знания о типах и видах бомб и их сборке.

В августе 2022 года Голубев изготовил два самодельных взрывных устройства, после чего ему прислали сообщение о месте их закладки. Одну бомбу он установил в оконном проеме здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД в Мелитополе. В результате взрыва никто из людей не пострадал, было повреждено здание.

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      Любовь Ширижик
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