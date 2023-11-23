Украинского агента осудили в России на 18 лет за акт международного терроризма

Суд дал 18 лет украинскому агенту Голубеву за теракт в ГИБДД Мелитополя

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы Дмитрия Голубева, признанного виновным в совершении акта международного терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые четыре года он проведет в тюрьме. Подсудимый также признан виновным в обучении террористической деятельности.

По данным следствия, в марте 2022 года Голубева завербовал сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дал агенту задание совершить серию взрывов Мелитополе Запорожской области. Он прошел обучение по ведению разведки местности, правил выбора мест закладки, способам установки взрывного устройства, получил знания о типах и видах бомб и их сборке.

В августе 2022 года Голубев изготовил два самодельных взрывных устройства, после чего ему прислали сообщение о месте их закладки. Одну бомбу он установил в оконном проеме здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД в Мелитополе. В результате взрыва никто из людей не пострадал, было повреждено здание.