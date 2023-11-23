Обстрелявшие жилой массив в ДНР бойцы «Азова» пойдут под суд

Суд в ДНР рассмотрит дело 12 бойцов «Азова», обстрелявших жилой массив в ДНР

Военная прокуратура Объединенной группировки войск утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении 12 бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из гаубицы и пушки жилой массив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Фигурантов обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам ненависти и вражды, в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба. Дела направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

По информации следствия, в период с 25 февраля по 17 марта 2022 года командующие составом подразделений «Азова» Максим Юхимчук, Андрей Ковкрак, Святослав Серый и Николай Кузьменко отдали приказы Алексею Качуевскому, Богдану Печко, Анатолию Могильному, Владиславу Сыгысу, Николаю Святому, Вадиму Логоше, Ярославу Безменову и Максиму Дуброву об уничтожении социальной инфраструктуры и убийстве мирных граждан. Подчиненные им военнослужащие обстреляли из 122-миллиметровой гаубицы и 100-миллиметровой полевой пушки жилой массив в селе Лебединское в ДНР. В результате их действий были повреждены четыре жилых дома, а их собственникам был причинен материальный ущерб в размере 2,3 миллиона рублей. Никто из мирных граждан при обстреле не пострадал.