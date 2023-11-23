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13:18, 23 ноября 2023Мир

Полиция ФРГ провела обыски по делу о планировавших госпереворот Reichsbürger

Bild: в ФРГ прошли обыски по делу антиправительственного движения «Рейхсбюргеры»

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

Полиция ФРГ провела масштабные обыскные мероприятия в восьми федеральных землях по делу ультраправого антиправительственного движения Reichsbürger («Рейхсбюргеры», или «Граждане Рейха»), сторонники которого в декабре прошлого года подозревались в планировании госпереворота. Об этом сообщает Bild.

«Огромный обыск так называемых "Рейхсбюргеров". (...) Около 280 работников оперативных сил полиции в четверг обыскали несколько объектов в восьми федеральных землях в связи с расследованием», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, рейды прошли в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейн-Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии, где удалось задержать 20 человек, которым были предъявлены обвинения в создании преступной организации.

Ранее сторонники «Рейхсбюргеров» планировали ликвидировать канцлера Германии Олафа Шольца. Сообщается, что они могли намереваться совершить государственный переворот в стране.

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      Дарья Балацкая
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