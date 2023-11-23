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17:14, 23 ноября 2023Экономика

Акции российского добытчика золота обрушились после одного предложения

Акции «Полиметалл» рухнули на предложении обменять их на выпущенные в Казахстане

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На торгах в четверг, 23 ноября, акции российской золотодобывающей компании «Полиметалл» в моменте упали на 15,27 процента — до 474 рублей за штуку. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Вскоре падение замедлилось до 9,89 процента, цены установились на уровне 503,7 рубля за бумагу. Как уточняет РБК, акции Polymetal в Казахстане сейчас торгуются с дисконтом примерно в 40 процентов к бумагам на Московской бирже.

Поводом для такой распродажи ценных бумаг стало предложение самой компании. «Полиметалл» предложил владельцам своих бумаг, чьи права затронуты санкциями в отношении НРД и других российских депозитариев, обменять замороженные акции на новые, выпущенные в Казахстане. «Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды», — говорилось в сообщении.

Такой обмен произойдет, если инициативу поддержат на совете директоров, заседание должно пройти 8 декабря.

Компания «Полиметалл» была создана в России в 1998 году, ее центральный офис находится в Санкт-Петербурге. Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей золота, в пятерку крупнейших производителей серебра и владеет десятью месторождениями драгметаллов в России и Казахстане. В конце мая российская структура компании «АО "Полиметалл"» попала под санкции США. После этого ее перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан, чтобы сохранить возможность выплаты дивидендов.

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      Платон Щукин
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