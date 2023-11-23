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16:11, 23 ноября 2023Экономика

Популярный британский сериал помог наполнить бюджет страны

BBC: перезапуск сериала «Доктор Кто» принес экономике Уэльса 134,6 млн фунтов

Кадр: Сериал «Доктор Кто»

Перезапуск в Кардиффе популярного британского сериала «Доктор Кто» принес экономике Уэльса как минимум 134,6 миллиона фунтов стерлингов, а также помог создать сотни рабочих мест и послужил катализатором резкого роста местного творческого сектора, говорится в докладе BBC. В материалах рассматривается влияние шоу в период с 2004 по 2021 год, пишет Guardian.

Новые сезоны сериала, возобновленного в середине первого десятилетия XXI века, снимали на кардиффской студии корпорации. В докладе отмечается, что это помогло не только наполнить местный бюджет проложило путь к большим шоу по заказу BBC, таким как «Шерлок», а выбор локации стал «поворотным моментом» для Уэльса, ставшего ключевым за пределами Лондона местом для съемок «высококлассной драмы».

«Когда люди говорят: "О, драма стоит 2 миллиона фунтов", это означает, что два миллиона фунтов идут в Кардифф, два миллиона фунтов идут на водителей, офисный персонал, на гостиничные услуги. Работа создает работу», — прокомментировал работавший шоураннером после возрождения «Доктора Кто» уроженец Южного Уэльса Рассел Т. Дэвис.

Отмечающий 23 ноября 60-летний юбилей проект об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал. Он был законсервирован в 1989 года и перезапущен спустя полтора десятка лет. При съемках обновленного шоу использовались декорации в Кардиффе и его окрестностях, «от пляжей Южного Гламоргана до столичного замка и музеев», что, как отмечается в материале, привело к резкому росту туризма

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      Дмитрий Воронин
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