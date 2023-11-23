Тысячи московских школьников протестировали на востребованные профессии

Ракова: более 4,5 тысячи московских девятиклассников прошли профтестирование

В Москве более 4,5 тысячи девятиклассников, планирующих поступление в колледж, прошли бесплатное профориентационное тестирование в центре «Моя карьера». Тест состоит из 20 вопросов и занимает в среднем около 15 минут. По его итогу каждый школьник получил индивидуальные рекомендации по выбору направления, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В настоящее время на рынке труда наблюдается колоссальный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием, — отметила вице-мэр. — Квалифицированные кадры нужны во всех отраслях экономики города: от промышленности и строительства до сферы услуг и индустрии гостеприимства».

По ее словам, чтобы познакомить школьников со спектром среднего профессионального образования, в Москве запустили дополнительную программу профориентации, которая вызвала интерес школьников и их родителей.

80% участников профориентационных встреч уже выбрали специальность и определились с колледжем, отметила Ракова

В пятерку самых популярных у школьников сфер вошли креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность.

Эксперты центра «Моя карьера» индивидуально обсуждают результаты тестирования с каждым подростком, советуют наиболее подходящие направления обучения и рассказывают, насколько та или иная профессия будет востребована в Москве. Кроме того, прошедшие тестирование школьники могут познакомиться с колледжами и спланировать поступление прямо в центре. Запись на бесплатное профтестирование доступна на сайте.

Также в центре «Моя карьера» проходит цикл мероприятий «Родительские субботы профориентации», в рамках которых специалисты рассказывают, какие о перспективах на рынке труда и как помочь ребенку реализоваться в профессии. Записаться на одну из таких встреч можно на сайте.